Лантратова назвала атаку на автобус в Запорожской области преступлением Киева

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова прокомментировала атаку ВСУ на автобус Краснодар — Мелитополь в Запорожской области. В своем канале в «Максе» она назвала это очередным преступлением киевского режима.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус. В транспортном средстве находились девять пассажиров и два водителя — все они успели покинуть салон, никто не пострадал.

«Очередное преступление киевского режима. Держу ситуацию на контроле», — написала Лантратова.

Как сообщали в МЧС РФ, площадь возгорания автобуса составила 20 «квадратов». Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь.