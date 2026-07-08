Окровавленный мужчина в трусах ворвался в администрацию Петербурга

В Красносельском районе Петербурга 35-летний мужчина в одном нижнем белье с глубокими резаными ранами на правой руке ворвался в здание районной администрации и потребовал помощи. Об этом сообщает 78.ru.

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По данным издания, посетитель был в состоянии сильного шока и уверял сотрудников, что попал в медицинское учреждение. Мужчина требовал срочной помощи, утверждая, что стал жертвой ножевого нападения. Однако объяснить, где и при каких обстоятельствах он получил травмы, не смог.

Сотрудники администрации незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи поместили его в отделение токсикологии, что может указывать на возможное воздействие психоактивных веществ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Предположительно, мужчина мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что объясняет его дезориентацию и странное поведение.