Сотрудница пункта выдачи заказов придумала хитрую схему хищения

В Тюменском районе прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 19-летней сотрудницы пункта выдачи заказов, обвиняемой в хищении ювелирных изделий на сумму более 300 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, девушка работала менеджером в пункте выдачи товаров в деревне Патрушево.

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По данным следствия, в период с января по февраль 2026 года она оформляла заказы на различные товары, включая ювелирные украшения. После того как товар поступал в пункт выдачи, она оформляла отказ от получения от имени клиента, но фактически забирала товары себе. Впоследствии украшения сдавались в ломбард.

Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре отметили, что это не первый подобный случай в регионе — в прошлом году сотрудница одного из пунктов выдачи в Тюмени похитила посылки на сумму более 130 тысяч рублей, оформляя их на возврат и присваивая себе.