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Жителя Запорожья задержали за призывы к расправам над российскими военными

Lenta.ru

В Запорожской области ФСБ задержала местного жителя, призывавшего к расправам над российскими военнослужащими. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает ТАСС.

Жителя Запорожья задержали за призывы к расправам над российскими военными
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По данным следствия, мужчина регулярно оставлял комментарии под различными постами в Telegram, в которых призывал к терроризму. После того как адресат был установлен, его задержали совместно с СОБР «Смерч-А» управления Росгвардии по Запорожской области.

Ранее в Калуге осудили мужчину за призывы к атаке на Кремль.