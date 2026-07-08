Жителя Запорожья задержали за призывы к расправам над российскими военными

В Запорожской области ФСБ задержала местного жителя, призывавшего к расправам над российскими военнослужащими. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина регулярно оставлял комментарии под различными постами в Telegram, в которых призывал к терроризму. После того как адресат был установлен, его задержали совместно с СОБР «Смерч-А» управления Росгвардии по Запорожской области.

Ранее в Калуге осудили мужчину за призывы к атаке на Кремль.