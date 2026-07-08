К шаманам обратились с призывом после пропажи двух девочек в российском регионе

Централизованная религиозная шаманская организация Тувы «Управление верховного шамана» обратилась к представителям общин с призывом прекратить любые публичные комментарии относительно пропажи двух школьниц в Кызыле. Об этом сообщает региональное агентство по делам национальностей.

© Московский Комсомолец

Призыв был озвучен на общем собрании после того, как ситуация в городе едва не вышла из-под контроля.

Напомним, 12-летняя и 13-летняя девочки исчезли 1 июля, отправившись гулять в сторону дамбы на реке Енисей. После распространения в социальных сетях информации о том, что одна из местных шаманок якобы указала конкретный дом, где могут удерживать детей, сотни разгневанных жителей собрались у этого здания 5 июля.

Толпа закидала дом камнями, что привело к возбуждению двух уголовных дел и задержанию части подозреваемых.

На встрече духовных лидеров шаманам напомнили о необходимости строгой информационной дисциплины. Руководство организации подчеркнуло недопустимость распространения недостоверных слухов, особенно в периоды повышенной тревожности среди населения, и попросило коллег воздержаться от заявлений по поводу поисков.

Тем временем масштабная поисковая операция продолжается. Ориентируясь на кадры видеонаблюдения, зафиксировавшие девочек у реки, волонтеры, полиция, МЧС и другие ведомства ежедневно обследуют территорию. В операции задействованы водолазы, кинологи, операторы беспилотников и отряд сапбордистов.

Ранее сообщалось, что в Томске завершились поиски 16-летнего подростка, пропавшего 6 июля. Тело юноши было обнаружено водолазами 8 июля в районе Коммунального моста.