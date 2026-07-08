Раскрыто, как приехала на Украину подозреваемая в подрыве Ермолаева в Монако

Государственная пограничная служба Украины предоставила официальные разъяснения по поводу обстоятельств пересечения границы гражданкой Анастасией Березовской, которая подозревается в причастности к организации взрыва в Монако, направленного на украинского магната Вадима Ермолаева. Как сообщили в ведомстве, женщина въехала на территорию Украины абсолютно законно, и у пограничников на тот момент не было никаких правовых оснований для ее задержания или отказа во въезде.

По данным Госпогранслужбы, Березовская пересекла государственную границу 1 июля через один из действующих пунктов пропуска. В момент оформления документов в базах данных пограничного ведомства, а также в международной системе розыска Интерпола отсутствовала какая-либо информация о том, что данная гражданка находится в розыске или в отношении нее действуют ограничения на передвижение.

Анастасия Березовская проходила по делу о покушении на жизнь Вадима Ермолаева, в результате которого серьезно пострадал не только он сам, но и его спутница Анна Насобина.

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Вскоре после того, как Березовская вернулась на Украину, поступила информация о ее гибели. Обстоятельства смерти женщины пока остаются предметом отдельного расследования.

Пока же Госпогранслужба настаивает на том, что ее сотрудники не допустили никаких нарушений, а сам факт въезда Березовской был легальным и не противоречащим международным нормам.