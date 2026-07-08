Освобожденная из кол-центра в Мьянме россиянка рассказала о побоях

Освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянка Анна Л. в интервью корреспонденту ТАСС рассказала об избиениях.

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Гражданка РФ после прибытия в конце апреля в центр онлайн-мошенничества отказалась выполнять требования его администрации, после чего ее в течение месяца дважды избили.

"Они мне сказали, что меня продали за $20 тыс. Сказали: "Будешь делать звонки по видеосвязи, работаем мы на Америку". Я поняла, что все это мошенничество. Сказала, что не буду делать этого. Мне было сказано, что у меня нет выбора. У меня забрали телефоны, поселили в комнате с тремя мьянманками и одной малайзийкой. <...> Однажды я сказала, что не выйду на работу, тогда ко мне зашел босс, затащил к себе в комнату и просто начал меня бить. Бил до такой степени... ударил в ухо, несколько дней я не слышала одним ухом. У меня были синяки по всему телу", - поделилась собеседница агентства.

"И один раз меня посадили в "тюрьму", когда я снова отказалась работать. Там "тюрьма" - это старый туалет. И меня там посадили на стул и приковали наручниками, я сидела 15 часов на этом стуле. Рядом со мной сидели два китайца, а другие китайцы стояли, подвешенные за наручники. Периодически заходили охранники и били их электрошокерами. И самое сложное было не то, что я там сидела, самое сложное было слышать то, что происходило за стенкой, когда избивали китайцев электрошокером. Они мне предлагали деньги, по-моему, $8 тыс., чтобы я работала. Я отказывалась", - продолжила она, отметив, что мошенники скачали фотографии Анны из ее блога в Telegram и на их основе через искусственный интеллект сделали новые снимки для привлечения жертв.

Анна рассказала, что мошеннический анклав "Тай Чанг", где она оказалась, состоит из множества двух- и трехэтажных строений. Внутри действует строгая иерархия. Так называемые боссы и менеджеры следят за работой моделей и персонала, который ведет переписку с потенциальными жертвами. "Спасибо еще моей подруге из России, она живет во Вьетнаме. Она забила тревогу и написала в посольство России в Мьянме и они уже начали работать, то есть меня буквально вытащили за пять дней", - добавила россиянка.

Анна Л. была освобождена 6 июня из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы при содействии российских диппредставительств в Бангкоке и Янгоне, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. 7 июля ее передали из депортационного центра в Мьянме дипломатам посольства РФ в Таиланде. Из города Мэсот ее перевезли в Бангкок для репатриации. 8 июля она вылетела из аэропорта Суваннапхум в Россию.