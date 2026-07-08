Появились кадры атакованного БПЛА ВСУ рейсового автобуса Краснодар - Мелитополь

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем канале в Max фото с места ЧП в Приморском муниципальном округе, где дрон ВСУ атаковал рейсовый пассажирский автобус Краснодар - Мелитополь.

© Российская Газета

ЧП произошло сегодня на автомобильной дороге Приморского МО.

По словам Балицкого, всего в автобусе было 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Все они успели покинуть автобус. Пострадавших в результате атаки нет.

На месте ЧП работают оперативные службы. Пассажиры оперативно эвакуированы.

На опубликованном фото показан атакованный ВСУ автобус - он охвачен пламенем. Автобус практически полностью сгорел.

Балицкий назвал произошедшее очередным военным преступлением "оголтелых киевских террористов".

По его словам, целенаправленная атака на пассажирский транспорт с мирными гражданами - это грубейшее нарушение международного гуманитарного права.