Вскрылась шокирующая тайна убийцы 12-летней девочки из Ленобласти

Появились шокирующие факты про убийцу 12-летней девочки из Ленинградской области.

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Об убийце 12-летней девочки из Ленинградской области знакомые отзываются в основном положительно. Коллеги и друзья описывают его как доброжелательного, совестливого и глубоко верующего человека. Только жители СНТ "Захожье-2", где он входил в состав правления, вспоминают, что ранее подозревали его в жестоком обращении с собаками.

Однако выяснилось, что в биографии мужчины был еще один трагический эпизод. Несколько близких знакомых рассказали "КП-Петербург", что более десяти лет назад у него умерла маленькая дочь. По их словам, ребенок был долгожданным, но врачи сразу предупредили, что у него будут проблемы со здоровьем.

Как утверждают собеседники, медики сразу сообщили, что девочка могла либо не выжить, либо родиться с тяжелым заболеванием. Она появилась на свет с генетической патологией. Семья вложила большие средства в лечение, но спустя около года ребенок скончался.

Собеседники подчеркнули, что эта трагедия не может служить оправданием преступления. По их словам, после смерти ребенка в семье начались серьезные трудности. У супругов не было интимной близости, а мужчина более 10 лет фантазировал, как насилует жен своих друзей.

На следственном эксперименте он без эмоций и очень хладнокровно рассказал, как именно напал на 12-летнюю жертву. По его версии, он заметил на улице "женщину" (девочка была высокой), а когда приблизился к ней, понял, что это ребенок. Однако это его не остановило.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.