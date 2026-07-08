В Одессе неизвестный мужчина взял в заложники двух человек в парикмахерской. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

На опубликованных очевидцем кадрах видно, что территория рядом с парикмахерской оцеплена. Как уточняют журналисты, на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.

5 июля в Одесской области военнослужащий, самовольно покинувший место службы, при попытке задержания применил гранату. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов остановили водителя мопеда в Подольском районе за нарушение ПДД. В процессе проверки документов выяснилось, что 52-летний мужчина числится в розыске как дезертир. Чтобы скрыться от полиции, злоумышленник активировал взрывное устройство. В результате детонации пострадали сам мужчина и двое полицейских.

До этого во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке. По данным местных Telegram-каналов, он стрелял из револьвера типа «Флобер». Такое оружие не относится к боевому.