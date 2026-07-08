В Ленобласти задержали подозреваемого в продаже персональных данных

Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области местного жителя, подозреваемого в продаже персональных данных граждан и сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали ранее судимого 28-летнего жителя города Бугры Всеволожского района, которого подозревают в незаконном хранении, а также передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные россиян. Помимо этого, в ходе дополнительных оперативно-разыскных мероприятий в квартире у злоумышленника нашли наркотики, говорится в сообщении.

По оперативным данным, с января задержанный разместил предложение в одном из мессенджеров об услугах по передаче персональных данных физических лиц. При обыске по месту жительства мужчины было изъято 8 мобильных телефонов, технические устройства для негласного получения информации, компьютер, 7 банковских карт, а также электронные весы, 2 упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с порошкообразным веществом.

Следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ. По факту обнаружения наркотиков также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранта задержали.