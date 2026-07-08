Кровавая бойня со стрельбой на улице российского города попала на видео

В Братске полицейские задержали двух братьев — участников кровавой бойни со стрельбой у кафе на улице Подбельского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На видео показано, как одна компания мужчин дерется с другой.

Задержанные — браться 23 и 30 лет. По их словам, они начали драку, потому что потерпевший оскорбил девушек, с которыми они познакомились в кафе.

По данным правоохранителей, все произошло из-за словесной ссоры. Во время потасовки один из участников применил сигнальный пистолет в направлении оппонента, а потом ударил девушку, которая была с тем мужчиной, и после скрылся вместе с братом.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой, троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь