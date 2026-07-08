Девушка погибла после падения со скалы в российском регионе

В Пермском крае произошла трагедия во время отдыха на природе: в селе Кын две девушки сорвались со скалы Желтый камень. Об этом сообщает администрация Лысьвенского муниципального округа.

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По данным властей, инцидент закончился гибелью одной из туристок — она скончалась на месте падения. Ее спутница получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение.

Скала Желтый камень находится на правом берегу реки Чусовой. Высота обрыва составляет около 30 метров.

Своим названием возвышенность обязана желтоватому оттенку лишайников, покрывающих породу. У подножия скалы расположен родник.

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