В Крыму задержали двух россиян за сбор данных о частях Минобороны в зоне СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, собиравших для украинских спецслужб данные о частях Минобороны РФ в зоне СВО, расположении ПВО в Крыму и фиксировавших последствия воздушных ударов Украины.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1991 и 1996 г. р., подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны РФ в регионе", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, "злоумышленники инициативно установили сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб и по их заданию осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России".