Женщина напала на соседку и зашила ей рот

В японской префектуре Ибараки произошел шокирующий случай насилия. Как сообщает портал Mothership, 42-летняя женщина стала жертвой жестокого нападения со стороны своей 49-летней соседки по комнате, которая зашила ей рот нитками, лишив возможности позвать на помощь.

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Инцидент произошел 29 июня в городе Кога. Около двух часов дня в один из магазинов, расположенных неподалеку от жилого комплекса, вбежала пострадавшая. На ее лице были видны следы свежих швов: рот был зашит нитками. Не имея возможности говорить, женщина протянула продавцу записку с просьбой о помощи. Пораженный увиденным сотрудник магазина немедленно вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали подозреваемую — 49-летнюю Масаэ Сакураи. Как выяснилось, обе женщины проживали вместе в одной квартире с апреля 2025 года. Однако их соседство, судя по всему, было далеко от гармоничного. После того как пострадавшей была оказана медицинская помощь и сняты швы, она рассказала полиции, что долгое время не могла позвать на помощь из-за страха перед Сакураи. По ее словам, она боялась, что попытка привлечь внимание окружающих могла спровоцировать агрессора на еще более жестокие действия.

Местный сосед по лестничной клетке в беседе с журналистами охарактеризовал задержанную как малообщительную, но всегда спокойную женщину. По его словам, ничто в ее поведении ранее не указывало на предрасположенность к такой агрессии. Мотивы, которые побудили 49-летнюю Сакураи совершить столь жестокий поступок, в настоящий момент остаются неизвестными. Полиция продолжает расследование, пытаясь установить причины конфликта и возможные предпосылки к нападению.