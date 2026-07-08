В Туве обследовали более 100 км береговой зоны в поисках пропавших девочек

Спасатели МЧС по Республике Тыва осмотрели свыше 100 километров прибрежной территории в рамках операции по розыску двух школьниц, исчезнувших 1 июля в Кызыле. Поиски ведутся на участке от села Ийи-Тал до города Шагонар, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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За прошедшие сутки обследовано 12 речных островов и 5 заломов — скоплений коряг и древесины. Сотрудники ГИМС дополнительно проверили 30 км береговой линии Енисея и Малого Енисея. В операции задействованы 717 человек и 180 единиц техники, в том числе 41 плавсредство и 12 беспилотников.

Девочки 12 и 13 лет не вернулись домой 1 июля. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что они направились в сторону дамбы на Енисее. Зона поисков расширена на запад от Кызыла — в направлении Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища. В региональном МВД уточняли, что в поисковых мероприятиях участвуют более тысячи добровольцев.

Ранее руководитель следственного управления СК по Туве Константин Столбин сообщил, что рассматриваются три основные версии пропажи школьниц: несчастный случай на воде, криминальный характер происшествия или суицид.