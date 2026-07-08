В Якутии остановили распространение самого крупного лесного пожара

Распространение самого крупного лесного пожара остановлено в Якутии - в Жиганском улусе, где 5 июля был введен режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщается в канале "Авиалесоохрана Якутии" в "Максе" со ссылкой на начальника Якутской базы авиационной охраны лесов Владимира Леонова.

© РИА Новости

"Самая сложная ситуация была на пожаре №24 площадью 1 130 га. Сегодня его распространение удалось сдержать, сейчас ведем работу по локализации. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Это верховой-низовой пожар, местами с подземными очагами, что требует особого подхода", - приводятся слова Леонова.

Второй крупный пожар в Жиганском улусе - на 571 га - локализован силами 83 человек.

"На утро восьмого июля локализованы четыре пожара, два - полностью ликвидированы. Работа по ликвидации огня в лесах продолжается", - отметил Леонов.

К тушению огня привлечены сотрудники Жиганского авиаотделения, а также Сангарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Таттинского, Якутского авиаотделений, а также специалисты "Якутлесресурса". Общая численность огнеборцев - 218 человек.

Основные методы работы в местности, где растут лиственница, сосна, местами - еловый стланик, - прокладка минеральных полос по периметру, встречный отжиг и использование естественных преград, водоемов.