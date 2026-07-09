Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения.
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал он в Max.
Ранее украинские боевики атаковали ивановскую больницу в Херсонской области.