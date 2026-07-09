Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал он в Max.

Ранее украинские боевики атаковали ивановскую больницу в Херсонской области.