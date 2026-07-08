Китайская провинция Ганьсу оплакивает 21 жертву стихии

Количество жертв оползня, сошедшего во вторник утром в китайской провинции Ганьсу, увеличилось до 21 человека. Как сообщает Центральное телевидение Китая, под завалами грунта оказались 33 человека – все они уже извлечены спасателями. Семь человек получили травмы, пятерых удалось спасти без серьезных повреждений.

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Трагедия произошла в городе Луннань. Местные власти не уточняют, что именно спровоцировало сход грунта, однако летний сезон в Китае традиционно связан с обильными ливнями и тайфунами, которые нередко приводят к наводнениям и геологическим катастрофам.

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В 2025 году прямой ущерб от стихийных бедствий в Китае составил 241,61 млрд юаней ($34,5 млрд), а общее число погибших и пропавших без вести достигло 763 человек. Нынешний оползень стал еще одним трагическим эпизодом в череде природных катаклизмов, обрушивающихся на страну в последние годы.

Спасательные работы в Луннане завершены, пострадавшие получают медицинскую помощь. Причины и обстоятельства схода грунта выясняются.