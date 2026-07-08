Разлагающееся тело нашли под Петербургом

В городе Сертолово Ленинградской области обнаружили мёртвого человека в сильно разложившемся состоянии. Об этом проинформировали в поисково-спасательной службе Агалатовского сельского поселения.

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Находку заметили в микрорайоне Чёрная речка. Труп лежал в труднодоступном месте. Спасателям пришлось эвакуировать останки с неудобного участка.

Тело извлекли и немедленно передали сотрудникам полиции.

Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего и устанавливают давность наступления смерти. Назначены необходимые экспертизы. Других подробностей пока не сообщали.