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Разлагающееся тело нашли под Петербургом

Московский Комсомолец

В городе Сертолово Ленинградской области обнаружили мёртвого человека в сильно разложившемся состоянии. Об этом проинформировали в поисково-спасательной службе Агалатовского сельского поселения.

Разлагающееся тело нашли под Петербургом
© Московский Комсомолец

Находку заметили в микрорайоне Чёрная речка. Труп лежал в труднодоступном месте. Спасателям пришлось эвакуировать останки с неудобного участка. 

Тело извлекли и немедленно передали сотрудникам полиции.

Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего и устанавливают давность наступления смерти. Назначены необходимые экспертизы. Других подробностей пока не сообщали.