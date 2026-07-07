У берегов Пакистана пропал грузовой Boeing 737

У берегов Пакистана пропал грузовой самолёт Boeing 737 авиакомпании K2 Airways, сообщает Associated Press.

По данным агентства, самолёт выполнял грузовой рейс из Шарджи (ОАЭ) в Карачи (Пакистан). Над Аравийским морем Boeing 737 стал стремительно терять высоту, резко сменил курс после чего связь с ним была потеряна.

На борту воздушного судна находится пять человек.

Управление гражданской авиации Пакистана сообщило в соцсети X о проведении поисково-спасательных работ.