Тела двух девушек обнаружили рядом с многоэтажным домом в Рязани

В Рязани рядом с многоэтажным домом обнаружили тела двух девушек. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в RZN.info.

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По словам очевидцев, трагедия произошла на улице Бирюзова, 7Б. Возраст погибших не уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнили в материале.

До этого ребенок загорелся по неизвестной причине во время ссоры с приятелями на улице Казахской в Ростове-на-Дону. Выпивавшая компания, которая отдыхала рядом, начала тушить его пивом и водкой.

Тело 13-летней девочки нашли рядом с мостом в Кызыле

Кроме того, 4 июля 31-летняя россиянка погибла после падения с восьмого этажа многоквартирного дома на острове Пхукет в Таиланде. По словам мужа погибшей, у них произошла ссора.