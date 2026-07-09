Тело пропавшего на лодке рыбака извлекли из озера Буссе на Сахалине

На Сахалине завершились поиски рыбака, пропавшего более недели назад. Тело мужчины обнаружили водолазы на озере Буссе в Корсаковском районе, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Мужчина отправился на резиновой лодке по акватории 29 июня и перестал выходить на связь. Спасатели обследовали всю водную поверхность и береговую линию, к операции привлекли сотрудников МЧС, специалистов управления ГО ЧС Корсакова и спасательные суда «Бахтияр» и «Калас».

Тело нашли на расстоянии более 700 метров от предполагаемого места нахождения рыбака. Обнаружение удалось водолазам поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова, говорится в сообщении ведомства в «Максе». «Поисковые работы на Буссе завершены», — подчеркнули в МЧС.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего и точные обстоятельства происшествия. По предварительным данным, причиной гибели могло стать опрокидывание резиновой лодки на волне. Следственный отдел проводит проверку по факту случившегося. В МЧС напомнили рыбакам и туристам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, иметь при себе средства связи и не выходить на акваторию при неблагоприятном прогнозе погоды.