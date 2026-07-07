Эксперт Патраков назвал возможную причину поломки стойки шасси самолета в Бишкеке

Причиной поломки стойки шасси самолета в аэропорту Бишкека мог стать возрастной дефект, однако окончательно это станет понятно только после расследования авиационных властей, заявил ТАСС авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков.

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По его словам, по статистике у такого типа самолетов (MD-83) было несколько десятков инцидентов с шасси, однако в основном они происходили при посадке.

"Только окончательное расследование авиационных властей Кыргызстана может установить первопричины, но можно предполагать на фоне статистических данных, что это условно возрастной дефект", - сказал он.

Патраков пояснил, что при складывании одной из стоек шасси самолет "падает" на крыло" и повреждает его. "Так как это произошло на взлете, скорее всего, это ближе к тому, что была неисправность, связанная непосредственно с конструктивным механизмом левой опоры шасси - усталость металла, коррозия, несвоевременная замена элементов механизма шасси, может быть, попались некачественные элементы, могут быть отказы гидросистемы, нельзя исключать и ошибки технического обслуживания", - пояснил он.

По словам эксперта, последний самолет этого типа был выпущен в конце XX века.

При этом авария могла вылиться в катастрофу, если бы самолет шел на более высокой скорости или после разлива топлива случился пожар, отметил он. "Как минимум она будет классифицирована как серьезный авиационный инцидент, потому что судно повреждено и есть разлив топлива. Если бы это произошло на чуть большей скорости, поскольку самолет шел на взлет, повреждения могли бы быть более серьезными, и это могло бы привести вплоть до катастрофы", - сказал Патраков.

Экипаж пассажирского самолета MD-83 киргизской авиакомпании TezJet 7 июля при взлете в аэропорту Бишкека после поломки стойки заднего шасси принял решение прекратить полет. Во время торможения лайнер завалился на левое крыло. Согласно предварительной информации, серьезных травм никто из 181 пассажира и 6 членов экипажа, которых эвакуировали по надувному трапу через хвостовую часть, не получил. Аэропорт киргизской столицы после произошедшего ЧП закрыт. Пассажирские самолеты, которые должны были приземлиться в Бишкеке, будут перенаправлены в другие города, в том числе в Алма-Ату и Ташкент.