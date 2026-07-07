В Киргизии приостановили полеты самолетов TezJet после аварии в аэропорту

Полеты всех самолетов авиакомпании TezJet временно приостановлены после аварии в столичном аэропорту. Об этом сообщило информагентство АКИpress со ссылкой на Госагентство гражданской авиации.

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"В Кыргызстане временно приостановили полеты самолетов авиакомпании TezJet после инцидента в аэропорту Манас. <...> Ограничения будут действовать до завершения проверок", - говорится в сообщении.

Согласно сайту TezJet, авиапарк компании состоит из самолетов Avro RJ и MD-83. Первый представлен как "комфортный самолет для региональных рейсов", второй - для дальних.

Самолет McDonnell-Douglas MD-83 с бортовым номером EX-80003, сейчас принадлежащий авиакомпании TezJet, был выпущен в 1996 году в США. Его первый полет состоялся 1 марта 1996 года. После его покупки киргизской авиакомпанией в том числе выполнял рейсы из Бишкека в Москву.

7 июля при взлете в аэропорту Бишкека после поломки стойки заднего шасси экипаж самолета принял решение прекратить полет. Во время торможения лайнер завалился на левое крыло. Согласно предварительной информации, серьезных травм никто из пассажиров и членов экипажа не получил. Их эвакуировали по надувному трапу через хвостовую часть.