ТАСС: теракт в Дамаске мог быть организован ГУР Украины

Теракт в Дамаске мог быть организован Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

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"По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске - это провокация украинской военной разведки. По замыслу [экс-главы ГУР Кирилла] Буданова*, Макрона о взрыве должны были предупредить именно представители ГУР и "спасти ему жизнь". Однако французские спецслужбы успели самостоятельно узнать о готовящемся теракте", - сообщил собеседник агентства.

Ранее арабские СМИ информировали о детонации в одном из районов Дамаска двух самодельных взрывных устройств. Отмечалось, что инцидент произошел недалеко от здания Министерства туризма Сирии, а также поблизости от отеля, в котором поселился прибывший с визитом в Дамаск президент Франции Эмманюэль Макрон.

*Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов