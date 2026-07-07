Пилот в Аргентине выпрыгнул из самолета во время обучения стажерки и погиб

Инструктор коммерческой авиации, проводивший тренировочный полет с 22-летней девушкой, во время занятия покинул борт воздушного судна в окрестностях города Кордова в центральной части Аргентины. Об этой истории рассказал Daily Star.

Находясь на высоте около 250 метров, мужчина снял гарнитуру, отстегнул ремни безопасности и, обратившись к курсантке со словами «Ты знаешь, что тебе нужно делать», выпрыгнул из кабины.

Девушка смогла оперативно взять управление на себя и благополучно совершить посадку. Тело пилота было обнаружено на земле, медики констатировали его смерть. Коллеги погибшего охарактеризовали его как опытного профессионала и жизнерадостного человека. Причины, побудившие инструктора к такому шагу, в настоящее время выясняются, передает издание Daily Star.

Недавно небольшой самолет с парашютистами потерпел крушение на северо-востоке Франции. Жертвами стали 11 человек: пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот.

17 июня в американском штате Техас самолет потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Ларедо. Судно приземлилось на бок, в результате чего один человек погиб, а пять выживших госпитализировали. Спасатели вытащили их из самолета, разбив в нем окна.