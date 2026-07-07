Умер россиянин, попавший в ДТП во Вьетнаме

Во Вьетнаме умер россиянин, который впал в кому после ДТП на мотобайке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает канал, тело мужчины доставят в его родной Владивосток. Там его похоронят рядом с женой.

Напомним, что ДТП произошло 2 июля в провинции Кханьхоа. Мужчина столкнулся с велосипедистом, когда ехал на мотобайке — в результате он получил двусторонние гематомы, ушиб головного мозга с кровоизлиянием в лобно-височную область и впал в кому. Спасти жизнь россиянина не удалось.