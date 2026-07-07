Мосгорсуд оставил в СИЗО главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева не смогла обжаловать продление срока содержания под стражей. Она останется в СИЗО как минимум до 12 июля. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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— Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменений постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей до 12 июля 2026 года в отношении Джикаевой Алины Гуливеровны, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Фигурантку задержали в середине апреля. По данным следствия, она передавала деньги полицейскому в обмен на предоставление сведений о происшествиях в Республиках Дагестан и Северная Осетия-Алания. Это длилось с июля 2020-го по июнь 2025-го. За это время Джикаева передала правоохранителю 250 тысяч рублей.

Силовика тоже задержали, он дал признательные показания. Впоследствии Джикаевой предъявили обвинение и отправили ее в СИЗО. Мосгорсуд утвердил ее арест.