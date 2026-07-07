Россиянка купила в магазине готовый суп с червями

Жительница Москвы по имени Кристина обнаружила червей в готовом супе, купленном в премиальной сети магазинов. Своей историей она поделилась с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

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По словам девушки, на днях она приобрела в магазине порцию готового блюда. После того как москвичка разогрела суп и начала его размешивать, она заметила посторонние включения. Присмотревшись, девушка с ужасом поняла, что внутри находятся черви.

Россиянка немедленно обратилась в службу поддержки торговой сети. Оператор предложил ей компенсировать стоимость некачественного товара, однако не смог объяснить, каким образом насекомые могли попасть в еду.

В связи с этим Кристина намерена подать обращение в Роспотребнадзор для инициирования официальной проверки соблюдения санитарных норм на производстве магазина.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре суд временно остановил работу одной из пиццерий после выявления серьезных санитарных нарушений и вспышки сальмонеллеза среди посетителей.