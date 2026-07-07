В Самарской области человек погиб при очистке канализационного колодца

Двое рабочих отравились смесью газов при очистке канализационного колодца в Самарской области, в результате один человек погиб, сообщили в прокуратуре региона.

"По предварительным данным, при проведении работ по очистке канализационного колодца на территории частного домовладения в с. Подстепки двое мужчин отравились смесью газов. В результате происшествия один из рабочих погиб, второй доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Прокуратура Ставропольского района организовала проверку соблюдения законодательства при проведении эксплуатационных работ.