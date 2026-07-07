Стало известно о смерти российского военного в машине юриста после записи видео о службе

В Челябинской области в машине екатеринбургского юриста Петра Портнягина стало плохо военному из Волчанска Свердловской области. О смерти мужчины пишет E1.ru.

Как рассказал Портнягин, у него было заключено с военным соглашение, по которому они работали по вопросам отпуска и прохождения военно-врачебной комиссии. 1 июля мужчины ехали из воинской части в Екатеринбург в госпиталь, однако через 15 минут пути в центре города Чебаркуль солдат почувствовал недомогание.

«Мы пытались спасти, но не смогли. Вызвали скорую и силовиков. Предварительно, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба», — рассказал юрист.

Журналисты выяснили, что военный был водителем бензовоза. 4 июля его похоронили. Портнягин подчеркнул, что командир и родные бойца были в шоке.

«Меня 1,5 часа допрашивали в Следственном комитете. Солдат перед смертью записал видео, в нем рассказал о своей службе, а потом вот такое случилось», — добавил собеседник издания.

Ранее стало известно о смерти на специальной военной операции скандального бойца смешанных единоборств (ММА) из Чечни Джихада Юнусова. Как стало известно, спортсмен провел на фронте меньше месяца, отправившись туда после резонансного избиения соседок по многоэтажке в Грозном. Тогда на произошедшее обратил внимание министр по физической культуре и спорту в Чечне, сын главы республики Рамзана Кадырова Ахмат.