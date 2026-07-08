В Красноярске возбуждено дело после издевательств над девочкой в детском лагере

В одном из частных детских лагерей Красноярска 7-летняя девочка подверглась противоправным действиям со стороны сверстников, при этом руководство учреждения не вмешивалось в ситуацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Красноярске следователи возбудили уголовное дело после публикации в социальных медиа о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в одном из частных детских лагерей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники ведомства выявили информацию о том, что в период пребывания в лагере 7-летняя девочка стала жертвой агрессии со стороны других детей, проживавших с ней в одной комнате. По данным следствия, в отношении ребенка применялась физическая сила.

Особое внимание следователей привлек тот факт, что руководство лагеря, по имеющейся информации, не предпринимало никаких мер для урегулирования конфликтной ситуации, несмотря на ее очевидность.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Уголовное дело находится на особом контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.