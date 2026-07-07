Российский школьник утонул на глазах у не поверивших ему друзей

В Свердловской области устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который утонул в реке Арамилке.

По предварительной информации, четверо детей без разрешения родителей отправились к водоему на велосипедах. Во время отдыха один из ребят начал тонуть. Сначала его друзья решили, что он просто играет, однако позже стало ясно, что ребенок действительно оказался в опасности. Спасти мальчика не успели — он скрылся под водой.

Отдельное внимание обращают на то, что на опасном участке не было предупреждающей таблички о запрете купания. После трагедии Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту халатности.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что ситуация требует серьезных мер. По его словам, «складывается ощущение», что отдельные муниципалитеты и некоторые родители игнорируют рекомендации по детской безопасности.

В связи с этим сотрудники полиции намерены выявлять несовершеннолетних, которые находятся у водоемов без сопровождения взрослых. Таких детей будут доставлять в дежурные части, после чего передавать родителям. При этом в отношении взрослых могут составлять административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Следственный комитет вновь напоминает: купаться можно только в специально оборудованных местах. Детей нельзя оставлять у воды без присмотра, а ответственные службы обязаны своевременно устанавливать запрещающие и предупреждающие знаки.

По данным на текущий купальный сезон, в регионе уже утонули 15 человек, в том числе четверо детей.