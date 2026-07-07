Адвокат рассказала, что грозит забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам

Паре россиян, задержанных за незаконное проникновение на шпиль небоскреба MPIR Statbuilding в США, грозит до 20 лет лишения свободы, но они вряд ли получат максимальный срок. Об этом заявила aif.ru адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Ранее в США были арестованы экстремалы Ангела Николау и Иван Биркус, которые прославились тем, что покоряет самые высокие здания в мире. Ради своего хобби они часто рискует не только жизнью, но и проблемами с законом. К примеру, для подъема на 678-метровую башню Мердека в Малайзии Николау и Биркус около 30 часов скрывались от охраны внутри постройки.

В прокуратуре Манхэттена заявили, что руферам предъявили обвинения в уголовных преступлениях категории D. К ним относятся безрассудная угроза жизни первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени, кража со взломом третьей степени. Каждая из статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

При этом адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш усомнилась в том, что Ангела Николау и Иван Биркус получат максимальное наказание, а в совокупности им грозит 20 лет лишения свободы.

«Конечно, им такой срок никто не даст. Прокурор предложит им заключить сделку со следствием, все полностью признать и, может быть, выплатить какую-нибудь компенсацию. Они же никого не убили, ничего не разрушили, ничего не взорвали», — отметила она.

По оценке адвоката, паре, скорее всего, придется провести некоторое время в тюрьме, но ключевую роль тут сыграет готовность признать вину и возместить ущерб.

«Мне кажется, могут дать два-три года лишения свободы за подобное преступление», — предположила Ярмуш.

При этом адвокат считает, что, так как речь идет о гражданах России, не стоит ожидать условного наказания. К тому же, в США действует система, при которой чистосердечное признание позволяет сократить время пребывания в тюрьме, но не освобождает от заключения.

Напомним, что на вершине небоскреба в США Иван Биркус сделал предложение Ангеле Николау.