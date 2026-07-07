Омбудсмен Москвы отреагировала на инцидент с ребенком на коленях

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская призвала не ограничиваться лишь профилактическими мерами после инцидента с публичным наказанием ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в столичном районе Алтуфьево. Женщина в качестве наказания заставила своего ребенка встать на колени на улице.

Ярославская подчеркнула, что каждый воспитывает детей так, как считает правильным, но методы воспитания ни в коем случае не должны унижать человеческое достоинство детей.

«Уверена, что в этой ситуации важно не ограничиться мерами профилактики», - заявила уполномоченная по правам ребенка.

Она добавила, что профессиональная поддержка специалистов семейного центра поможет укрепить отношения между матерью и ребенком, а также подскажет женщине более бережные и эффективные подходы к воспитанию.

Омбудсмен отметила, что профильные ведомства проверяют инцидент. На мать составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей). В ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.