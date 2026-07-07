Более тысячи человек вышли на поиски пропавших детей в российском городе

Больше тысячи человек ищут двух 12-летних девочек, пропавших в Кызыле 1 июля. Спасатели уже обследовали десятки километров береговой линии Енисея. Об этом сообщило ГУМЧС РФ по Туве.

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Девочки ушли из дома вечером и не вернулись. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах от них — обувь одной из пропавших. Пятого июля полиция обнаружила обувь второй девочки в воде примерно в 22 километрах от Кызыла. Возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки в поисках участвовал 1021 человек. Реку обследуют на лодках и с помощью беспилотников. Проверено 140 километров прибрежной зоны, в том числе 157 островов и завалы.

Инспекторы центра ГИМС также проверили 30 километров берега реки Малый Енисей. Поиски продолжаются.