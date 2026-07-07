В Геленджике задержан россиянин, передававший данные СБУ

Сотрудниками ФСБ задержан 27-летний житель Геленджика, подозреваемый в государственной измене. Об этом со ссылкой на российскую спецслужбу пишет ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный сам установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, а затем по указанию куратора следил за автомобилями российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

«После выполнения задания злоумышленник получил от представителей украинской стороны денежное вознаграждение, в дальнейшем кураторы обещали ему оказать содействие в выезде за рубеж», - пояснили в ведомстве.

Дело в отношении жителя Геленджика расследуется по статье 275 УК России (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее силовики задержали в Крыму и Севастополе восемь членов группы, которые организовывали каналы связи, «действуя в интересах украинских спецслужб» и помогая мошенникам.