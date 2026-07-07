Срок для Монеточки*: как прокуратура просит наказать певицу

Прокурор попросил заочно приговорить певицу Елизавету Гырдымову* (Монеточка, признана иноагентом в России) к одному году и десяти месяцам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Монеточку* признали иностранным агентом в начале 2023 года. После этого ее штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в анонсах концертов и видео. Певица живет за рубежом.

В июне 2026 года стала известно, что московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Гырдымовой*. Ей вменяют часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Отмечалось, что певицу дважды в течение года привлекали к административной ответственности за такие нарушения. По словам собеседника ТАСС, представитель гособвинения «попросил считать заочным» наказание, которое прокуратура просить назначить Гырдымовой*.

* признана иноагентом в России