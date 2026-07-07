Россиянка набросилась с ножом на детей во дворе

В Ставрополе во дворе многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛКСМ произошел инцидент с участием агрессивной местной жительницы. Об этом сообщает «112».

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По данным телеграм-канала, 6 июля женщина вышла из подъезда на шум, доносившийся с детской площадки. В руках она держала кухонный нож.

Она направилась в сторону детей с криками о том, что они ей сильно надоели, и начала угрожать, что проткнет ножом колеса их велосипедов. Одной из целей ее агрессии стал ребенок на велосипеде.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Личность подозреваемой установлена, в данный момент правоохранители ведут ее розыск.

Ранее сообщалось, что в деревне Кодинка Свердловской области обнаружено тело 17-летнего подростка, которого унесло течением реки.