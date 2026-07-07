Россиянин ранен, его сын погиб при атаке ВСУ на автомобиль
При ударе беспилотника ВСУ в ЛНР погиб 35-летний мужчина, а его отец получил травмы. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В сообщении уточняется, что украинский беспилотник атаковал ГАЗель в Новоайдарском округе в ЛНР, ранения получил 62-летний мужчина.
35-летний сын пострадавшего от полученных в результате атаки травм скончался. Пасечник выразил соболезнования семье.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Каменско-Днепровский округ повреждены линии газоснабжения.