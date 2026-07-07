Аэропорт Бишкека временно закрыт после аварийной посадки пассажирского лайнера

Работа аэропорта «Манас» в столице Кыргызстана приостановлена 7 июля в связи с жесткой посадкой одного из воздушных судов. Об этом проинформировали в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», передают «Известия».

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Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел при взлете самолета Boeing 717, принадлежащего местной авиакомпании. У лайнера вышло из строя одно из задних шасси, из-за чего посадка получилась жесткой.

Некоторые пассажиры получили легкие травмы — ушибы и порезы, серьезных повреждений нет. Все рейсы из столичного аэропорта временно отложены до устранения последствий происшествия.

Напомним, что несколькими днями ранее, 4 июля, российский самолет авиакомпании «Азимут», следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, также столкнулся с технической неисправностью. Экипаж подал сигнал бедствия 7700 и развернул борт над Черным морем, благополучно вернувшись в аэропорт вылета.