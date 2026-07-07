Тысячи жителей Курской области остались без света после атак ВСУ

Во вторник, 7 июля, около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области остались без электричества после ударов ВСУ. Света нет примерно у шести тысяч жителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Атака затронула в том числе и часть Рыльска. Губернатор назвал атаку «варварским ударом».

Хинштейн подчеркнул, что аварийные службы готовы оперативно приступить к ремонту и восстановить подачу света. Специалисты смогут приступить к работам, как только позволит оперативная обстановка в районе.

Ранее Хинштейн сообщил, что дрон ВСУ атаковал автомобиль в посёлке Селекционный Льговского района. Водитель получил ранение. У 54-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение левой голени.