Названо число убитых в заблокированном Мариуполе

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес пожизненный приговор четверым командирам Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавшим преступные приказы о взятии в блокаду Мариуполя, в результате чего погибли 93 жителя и военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Командиры 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк, Николай Бирюков, Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко признаны виновными в массовых убийствах по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, покушении, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением на оккупированной территории. Осужденные будут отбывать наказание в колонии особого режима.

В ведомстве предоставили видео с ними из зала суда.

На кадрах виден конвой, который заводит подсудимых. Они в металлической клетке слушают приговор.

Суд установил, что с февраля по май 2022 года Баранюк, Бирюков, Кармянков и Ярошенко участвовали в блокировании Мариуполя. По их приказам украинские военнослужащие окружили город, убивая жителей и военнопленных. Жертвами стали 93 человека, было совершено покушение на 81 человека. Под обстрелами были разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил гражданина Норвегии Вэрдаля Тора-Ивара Брейснеса к 14 годам колонии строгого режима.