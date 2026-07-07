Что известно об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

В пригороде Киева вечером 6 июля было найдено тело 39-летней Анастасии Березовской, которую Интерпол разыскивал по запросу полиции Монако по подозрению в покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Березовская была убита еще в пятницу, 3 июля, а тело обнаружили только в понедельник.

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"Женщина, покушавшаяся на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, была убита четырьмя выстрелами в затылок. Убили еще в пятницу, а вчера нашли тело", - написал Мосийчук на странице в социальных сетях.

По данным украинских СМИ, тело Березовской обнаружили 6 июля около 23:00. Женщина вернулась на Украину 1 июля. При этом с 22 марта 2025 года она находилась за пределами страны.

Задержаны офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ

По делу о покушении на Ермолаева задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, второй - бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Как уточнил Мосийчук, один из задержанных уже дает показания.

Украинские издания подчеркивают, что убийство Березовской "в первую очередь напоминает попытку "замести следы" со стороны организаторов и заказчиков теракта в Монако". Французские СМИ ранее выдвигали версию о причастности к покушению украинских властей.

Сотрудник ГУР уже дал признательные показания в убийстве. По его словам, он общался с женщиной и спонсировал ее исключительно по собственной инициативе, не информируя об этом руководства ведомства.

Что известно о Березовской

Интерпол объявил Березовскую в международный розыск по запросу полиции Монако как главную подозреваемую в организации взрыва в подъезде жилого дома в княжестве 29 июня. Ее отличительная примета - крупная татуировка в виде змеи на правой руке.

Как выяснило издание Monaco-Matin, Березовская в 2022 году обращалась за убежищем в Германии и проживала в центре для соискателей убежища в Хофхайме (земля Гессен). По данным французской полиции, она владеет немецким языком и могла маскироваться под мужчину, используя усы и мужскую одежду.

По данным следствия, Березовская тщательно готовилась к покушению. Она неоднократно появлялась на улицах Монако в июне и попала на камеры видеонаблюдения. В день преступления она дождалась, когда Ермолаев поднимется на крыльцо дома, после чего дистанционно привела взрывное устройство в действие. Сразу после преступления подозреваемая покинула княжество, скрывшись во французской коммуне Босолей, а затем направилась в Италию или Германию.

Детали покушения

Взрыв в элитном жилом квартале Монако произошел 29 июня. Мишенью стали сам Ермолаев, его спутница Анна Насобина и 13-летний сын бизнесмена. Как сообщалось, Ермолаев недавно вышел из комы. Насобина, получившая тяжелейшие травмы, после госпитализации перенесла операцию по ампутации ног. Состояние подростка опасений не вызывает.

Генеральная прокуратура княжества начала расследование по факту покушения на убийство, исключив версию теракта. Следствие рассматривает две основные версии: причастность Службы безопасности Украины, которая могла устроить покушение в качестве "предупреждения" из-за колл-центров в Днепропетровске, и политический мотив - планы Ермолаева выступить в Европарламенте с разоблачением коррупционных схем на Украине.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепропетровска, основатель корпорации "Алеф", в прошлом входивший в список 100 богатейших людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского паспорта в пользу гражданства Кипра. В 2023 году Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции сроком на 10 лет, под удар попали и компании предпринимателя, включая "Алеф-Виналь-Крым", обвиненные СБУ "в уплате налогов в бюджет Российской Федерации".