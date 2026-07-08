Убийцу в Югре сдал отпечаток на стекле спустя 35 лет после первого расследования

Житель Самарской области предстанет перед судом в Югре. 61-летнего мужчину обвиняют в убийстве сторожа и краже компьютера, которую он совершил ещё в 1991 году. Тогда раскрыть преступление не вышло, но современные криминалисты сняли его с мёртвой точки благодаря старому отпечатку пальца. Об этом ИА «Уральский меридиан» известила пресс-служба СУ Следственного Комитета России по Ханты-Мансийскому округу и Югре.

В апреле 1991 года в помещении нефтегазодобывающего предприятия нашли тело охранника. Смерть наступила от огнестрельного ранения в голову. Из офиса пропал персональный компьютер. В те времена техника стоила очень дорого — больше 70 тысяч рублей. Дело завели сразу, но выйти на след убийцы по горячим следам не удалось.

Всё изменилось в январе 2026 года. Криминалисты регионального управления СК в Когалыме вместе с коллегами из Главного управления криминалистики СК России заново подняли старые материалы. Они пересмотрели вещественные доказательства и обратили внимание на оконную раму. Именно эту раму злоумышленник снял, чтобы пробраться внутрь. На стёклах эксперты нашли чёткие папиллярные узоры.

Дактилоскопическая экспертиза дала результат: следы оставил мужчина, который уже попадал в поле зрения полиции. Ранее его судили за кражи и присвоение компьютерной техники. Оказалось, что фигурант давно переехал в Самарскую область. После этого его задержали оперативники.

Следователи собрали достаточно улик, чтобы передать дело в суд. Сам обвиняемый полностью признал вину. Ему инкриминируют пункты «а», «в» и «е» статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР, которая действовала на момент совершения преступления «Умышленное убийство».

Иногда преступления раскрывают через значительное количество времени. Так в Екатеринбурге наконец дошло до суда дело о тройном убийстве, которое случилось 33 года назад.