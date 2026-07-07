Раскрыта личность выброшенной из окна девушки в Москве

Выброшенная из окна высотки в Москве девушка оказалась 26-летней фитнес-тренером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Она пришла в квартиру к 33-летнему мужчине, чтобы обсудить бизнес-план будущего спортзала, о котором мечтала. Он тренировался в зале, где она работала, и признался ей в любви, однако тренер не ответила взаимностью. Тогда мужчина избил ее, схватил ружье, а когда она открыла окно и стала звать на помощь, он вытолкнул ее. После этого он наложил на себя руки.

Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшую. У нее диагностировали перелом ноги, ребер и травму головы.

Ранее сообщалось, что прибывшие в квартиру полицейские нашли мужчину в ванной без признаков жизни. Девушка идет на поправку.