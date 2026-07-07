Поклонник вытолкнул женщину из окна четвертого этажа в Москве

В Москве мужчина, безоветно влюбленный в женщину, пригласил ее к себе домой и вытолкнул из окна четвертого этажа. Об этом во вторникк, 7 июля, сообщили в Telegram-канале «112».

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— Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, — говорится в публикации.

Мужчина пригласил возлюбленную к себе домой, чтобы якобы помочь ей с открытием фитнес-центра. В итоге он напал на женщину и избил ее. Затем мужчина достал ружье и открыл огонь. Женщине попробовала позвать на помощь, это услышал агрессор и вытолкнул ее из окна.

Пострадавшая выжила, ее доставили в больницу. По словам ее матери, она находится в реанимации, но идет на поправку. Поклонник женщины, по неподтвержденным данным, наложил на себя руки после инцидента.

В начале июня мужчина вытолкнул знакомую из окна седьмого этажа дома на Дмитровском шоссе. Женщина погибла на месте. Силовики задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело.