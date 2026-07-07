Адвокат Сальникова назвала удовлетворительной жизнь Блиновской в колонии

Жизнь блогера Елены Блиновской в колонии можно назвать удовлетворительной, рассказала РИА Новости адвокат Наталья Сальникова.

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"<...> она делает то, что должна", – подчеркнула она.

Кроме того, Второй кассационный суд общей юрисдикции приступил к рассмотрению жалоб на приговор Блиновской, однако рассмотрение было отложено до 29 июля из-за приобщения дополнительных жалоб.

Блогер была задержана в апреле 2023 года – установлено, что она занижала свои доходы через 18 организаций и 3 ИП, уклонившись от уплаты налогов.

В марте 2025 года ее приговорили к пяти годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначили штраф в миллион рублей. От ответственности за налоговые преступления ее освободили по истечении срока давности.

Защита просила об отсрочке наказания до совершеннолетия детей, однако суд отказал и смягчил срок до 4,5 года. В результате ее отправили отбывать наказание в исправительную колонию № 5 в Московской области.