Стало известно о смерти несколько дней просившего помощи у прохожих россиянина

В Уссурийске 43-летний мужчина несколько дней безуспешно просил помощи у прохожих, а в результате был найден без признаков жизни в лесу. О его смерти сообщило городское управление МВД.

Как стало известно, родственники мужчины обратились в полицию 22 июня. По их словам, накануне рано утром россиянин ушел из дома в нижнем белье и не вернулся. Заявители пояснили, что он дезориентирован и нуждается в медпомощи.

В поисках пропавшего участвовали правоохранители, волонтеры отряда «ПримПоиск», местные блогеры а также неравнодушные горожане. В результате выяснилось, что мужчина подходил к прохожим с просьбой о помощи, однако получал отказ. Кроме того, его снимали на мобильные телефоны, но в МВД о ситуации никто не сообщил.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых видно, как россиянин ходит по городу в одних трусах. В этот момент мимо проезжают машины. Оператор также не пытается оказать ему помощь.

Через несколько дней поисков мужчину нашли в лесу. Причина его смерти не приводится, однако подчеркивается, что следов насилия не обнаружено.

Ранее разложившиеся останки мужчины нашли в лесу в подмосковных Мытищах. Предварительно, тело пролежало около полугода, прежде чем его обнаружили.